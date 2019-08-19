Полиция ищет «Робин Гуда», обстрелявшего авто в Подмосковье

Автомобиль в Московской области подвергся обстрелу из лука. Необычно происшествие случилось в городе Одинцово. Как сообщает сайт KP.RU, местный житель обнаружил на крыше своей машины глубокую вмятину после срабатывания сигнализации.

Владелец поврежденного авто рассказал, что рядом валялась стрела от лука, ещё один оперённый боеприпас улетел дальше и не причинил вреда машине. Полиция не смогла вычислить стрелка по горячим следам.

Единственным плюсом в ситуации, по словам автовладельца стало то, что транспортное средство застраховано по КАСКО, поэтому ремонт не потребует личных расходов.

