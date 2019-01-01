Происшествия

Полиция ищет похитителя вещей баскетболистов «Химок»

10 июня23:51

Полицейские проводят проверку после кражи личных вещей из раздевалки спортивной арены «Химки», сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Ранее сообщалось, что во время баскетбольного матча с ЦСКА у игроков «Химок» были похищены вещи.

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ФОТО: www.pnp.triforce.ru
ТЕГИ:Криминал