Происшествия
Ранее сообщалось, что во время баскетбольного матча с ЦСКА у игроков «Химок» были похищены вещи.
Полиция ищет похитителя вещей баскетболистов «Химок»
10 июня23:51
Полицейские проводят проверку после кражи личных вещей из раздевалки спортивной арены «Химки», сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.
Ранее сообщалось, что во время баскетбольного матча с ЦСКА у игроков «Химок» были похищены вещи.
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ФОТО: www.pnp.triforce.ru
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