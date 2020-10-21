Полиция Германии задержала исламиста, напавшего на туристов

Сотрудники правоохранительных органов Германии задержали в Дрездене исламиста, который около двух недель назад напал с ножом на двух туристов, сообщает Der Spiegel.

По информации издания, 20-летний злоумышленник является гражданином Сирии, прибывшим в Германию в 2015 году. Запрос о предоставлении ему убежища был отклонен. В правоохранительных органах рассказали, что ранее мужчина уже был осужден по подозрению в вербовке новых членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Инцидент произошёл в центре Дрездена. Задержанный, вооружившись кухонным ножом, напал на 55-летнего мужчину из Крефельда, который позже скончался в больнице. Его 53-летний спутник из Кельна выжил, несмотря на тяжёлые ранения. Причины нападения неизвестны.