Полиция Франции задержала еще четырех человек после теракта в Ницце

Правоохранительные органы Франции задержали еще четырех человек, которые проходят по делу о расследовании нападения на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце сообщает агентство Франс Пресс.

В минувшую пятницу во Франции был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати после того, как продемонстрировал на уроке карикатуры на пророка Мухаммада из скандального журнала Charlie Hebdo. Затем в Ницце произошло нападение на собор Нотр-Дам.

Две прихожанки и привратник были зарезаны — одна из женщин обезглавлена. Президент Франции Макрон назвал эти преступления покушением на свободу слова и заявил, что публикации подобных карикатур продолжатся.

