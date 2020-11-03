Полиция Франции задержала еще четырех человек после теракта в Ницце
Правоохранительные органы Франции задержали еще четырех человек, которые проходят по делу о расследовании нападения на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце сообщает агентство Франс Пресс.
В минувшую пятницу во Франции был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати после того, как продемонстрировал на уроке карикатуры на пророка Мухаммада из скандального журнала Charlie Hebdo. Затем в Ницце произошло нападение на собор Нотр-Дам.
Две прихожанки и привратник были зарезаны — одна из женщин обезглавлена. Президент Франции Макрон назвал эти преступления покушением на свободу слова и заявил, что публикации подобных карикатур продолжатся.
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