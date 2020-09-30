Полиция Франции объяснила «взрыв» в Париже

Французские стражи порядка опровергли данные о «взрыве» в Париже.

В префектуре полиции объяснили, что громкий звук, который граждане приняли за «взрыв» - это эффект от преодоления истребителем звукового барьера.

Ранее агентство Reuters, со ссылкой на очевидцев, сообщило о мощном взрыве, который ощущался в центральных районах Парижа и на его окраинах. Позже, на своей странице в Twitter, полиция опровергла эти данные, а также призвала граждан не беспокоить экстренные службы.

