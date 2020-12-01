Полиция Еревана начала задержания на митинге против Пашиняна

Десятки оппозиционеров перекрыли центральный проспект Маштоца в Ереване, требуя отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна, передаёт ТАСС.

Как сообщает корреспондент агентства с места событий, полиция города начала задержание митингующих.

Участники акции протеста скандируют лозунги против Пашиняна. По словам активистов, премьер «продал земли» и «украл будущее детей» Армении.

По предварительным данным, около 40 митингующих задержаны, отмечает РЕН ТВ.

Лидеры России, Армении и Азербайджана 9 ноября подписали соглашение о прекращении огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Ереван и Баку должны прекратить военные действия, обменяться военнопленными, кроме того, Армения передаст Азербайджану ряд районов региона.

После подписания соглашения в Армении начались митинги против премьер-министра республики. Протестующие называют договор с Азербайджаном предательством, требуют аннулировать соглашение и отправить Пашиняна в отставку.

