Полиция Екатеринбурга взяла на контроль ситуацию с исчезновением журналиста Ura.ru

Полиция Екатеринбурга взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста Ura.ru Александра Поздеева, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых.

По данным Ura.ru журналист выехал из дома около 14.00 по местному времени на серебристом автомобиле Renault Logan, машина могла находиться в районе улицы Большакова, центра города или Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского.



Горелых сообщил, что представители МВД проведут комплекс необходимых мероприятий, отработаются различные версии случившегося. Об итогах розыскных мероприятий представитель ГУМВД по Свердловской области пообещал сообщить дополнительно. "Лично я знаком с Александром много лет...Это очень ответственный человек, порядочный, пунктуальный. И, по меньшей мере, странно, что он не прибыл сегодня на работу при непонятных пока обстоятельствах", - отметил руководитель пресс-службы.

