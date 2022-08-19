Полиция Армении подтвердила переговоры с вооруженным мужчиной в мэрии Масиса
19 августа 202223:37
Полиция Армении подтвердила ведение переговоров с вооруженным мужчиной, находящемся в здании мэрии города Масис. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что мужчина проник в мэрии, вооруженный гранатой и огнестрельным оружием. Как писали местные СМИ, в здании происходили выстрелы.
Масис находится в 18 км от Еревана.
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19 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru