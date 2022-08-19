Полиция Армении подтвердила переговоры с вооруженным мужчиной в мэрии Масиса

Полиция Армении подтвердила ведение переговоров с вооруженным мужчиной, находящемся в здании мэрии города Масис. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что мужчина проник в мэрии, вооруженный гранатой и огнестрельным оружием. Как писали местные СМИ, в здании происходили выстрелы.

Масис находится в 18 км от Еревана.



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Фото: mil.am
ТЕГИ:Армения
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