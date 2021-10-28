Полиция арестовала женщину, сбившую насмерть семью под Саратовом
Жительница Подмосковья, сбившая насмерть семью под Саратовом и скрывшаяся с места происшествия, была арестована спустя пять месяцев после ДТП. Об этом сообщает РИА Новости.
Девушка 1991 года рождения по решению суда помещена под домашний арест. Она проходит по уголовному делу «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, если оно сопряжено с оставлением места его совершения». По данной статье, арестованная может получить до 15 лет тюрьмы.
ДТП произошло 16 мая, на трассе Нижний Новгород - Саратов. Столкнулись легковой автомобиль и фура. Семья, находившаяся в автомобиле погибла, в том числе двое детей 7 и 10 лет. Согласно следствию, легковой автомобиль был задет по касательной другим автомобилем, за рулем которого находилась арестованная девушка, после чего совершил столкновение с фурой.
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