Полицейского ранили в грудь на станции метро «Савёловская»
29 ноября 201919:04
Неизвестный ранил ножом в грудь полицейского в московской подземке на станции «Савёловская», пишет «Интерфакс».
Как сообщают в правоохранительном ведомстве, инцидент произошёл, когда полицейский решил вмешаться в конфликт двух ссорящихся мужчин. Один из них, находясь в нетрезвом состоянии, ударил сотрудника в грудь ножом.
Добавим, по факту заведено уголовное дело о применении насилия по отношению к представителю власти. Состояние пострадавшего сотрудника МВД не уточняется.
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