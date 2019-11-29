Полицейского ранили в грудь на станции метро «Савёловская»

Неизвестный ранил ножом в грудь полицейского в московской подземке на станции «Савёловская», пишет «Интерфакс».

Как сообщают в правоохранительном ведомстве, инцидент произошёл, когда полицейский решил вмешаться в конфликт двух ссорящихся мужчин. Один из них, находясь в нетрезвом состоянии, ударил сотрудника в грудь ножом.

Добавим, по факту заведено уголовное дело о применении насилия по отношению к представителю власти. Состояние пострадавшего сотрудника МВД не уточняется.

