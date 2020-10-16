Полицейский задержан в Москве за вымогательство 4 млн рублей
16 октября 202011:44
В Москве задержали полицейского за вымогательство 4 млн рублей, передает ТАСС.
Как сообщает агентство, полицейский незаконно задержал гражданина, а потом с двумя неустановленными соучастниками требовал с него денег за то, чтобы его не привлекли к ответственности за сбыт и хранение наркотиков.
Задержанный заявил об отсутствии у него таких денег, тогда требования были снижен до 1 миллиона рублей. Его также заставили подписать фиктивный договор продажи автомобиля и отдать им ключи.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 150 / сут.
Умерли
23 723+232 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+8 485 / сут.
- Армения запретила ввоз турецких товаров
- Число рейсов «Аэрофлота» сократилось в сентябре на 40%
- «Фавипиравир» подешевеет вдвое после согласования ФАС максимальной цены
- Эпидемиолог назвал сроки выхода России на плато по COVID-19
- «Тинькофф» объявил об отказе от сделки с «Яндексом»
16 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru