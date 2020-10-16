Полицейский задержан в Москве за вымогательство 4 млн рублей

В Москве задержали полицейского за вымогательство 4 млн рублей, передает ТАСС.

Как сообщает агентство, полицейский незаконно задержал гражданина, а потом с двумя неустановленными соучастниками требовал с него денег за то, чтобы его не привлекли к ответственности за сбыт и хранение наркотиков.

Задержанный заявил об отсутствии у него таких денег, тогда требования были снижен до 1 миллиона рублей. Его также заставили подписать фиктивный договор продажи автомобиля и отдать им ключи.

