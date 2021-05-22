Полицейский вертолет разбился в Перу
Крушение вертолета Bell UH-1 национальной полиции Перу произошло в заповеднике Ману к северу от Куско, на месте происшествия обнаружены тела пяти человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Подразделение, специализирующиеся на спасательных операциях, сообщило об обнаружении тел сотрудников Национальной полиции Перу на борту разбившегося вертолета», — говорится в сообщении на странице полиции в Twitter.
Инцидент произошел 19 мая на территории заповедника Ману на юге Перу. На борту вертолета находились два пилота, механик и два пассажира. Расследование аварии параллельно ведут прокуратура и специальная комиссия национальной полиции.
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