Полицейский вертолет разбился в Перу

Крушение вертолета Bell UH-1 национальной полиции Перу произошло в заповеднике Ману к северу от Куско, на месте происшествия обнаружены тела пяти человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Подразделение, специализирующиеся на спасательных операциях, сообщило об обнаружении тел сотрудников Национальной полиции Перу на борту разбившегося вертолета», — говорится в сообщении на странице полиции в Twitter.

Инцидент произошел 19 мая на территории заповедника Ману на юге Перу. На борту вертолета находились два пилота, механик и два пассажира. Расследование аварии параллельно ведут прокуратура и специальная комиссия национальной полиции.

