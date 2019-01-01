Полицейский совершил суицид недалеко от Красной площади
Сержант полиции совершил самоубийство неподалеку от Красной площади. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в столичном главке МВД. Тело стража порядка было обнаружено в центре столицы. По предварительным данным, причина его смерти — самоубийство, подчёркивает Ura.ru.
В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия.
Ранее НСН сообщала ещё об одном громком ЧП в столице. Мужчина покончил с собой недалеко от станции метро «Новые Черемушки». Как отмечает АГН Москва, перед этим он выстрелил в другого мужчину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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