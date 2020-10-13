Новосибирский полицейский убил любовника-трансгендера из ревности
Тело 24-летнего Николая Басаковского, который называл себя Викторией, нашли в Новосибирской области. В совершении преступления признался бывший молодой человек трансгендера, сообщает новосибирское издание НГС.
Сотрудник ППС, с которым ранее Виктория состояла в отношениях, сам заявил о пропаже девушки 5 октября 2020 года. Источник в правоохранительных органах рассказал, что преступника разоблачили коллеги.
«Убил из ревности, показал, где закопал тело, — в Искитимском районе», - сообщили изданию в правоохранительных органах.
Басаковский год назад рассказал СМИ как борется со стереотипами и неприязнью свою сторону и что ему тяжело найти работу из-за мужского паспорта.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 868 / сут.
Умерли
22 966+244 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 550 / сут.
- Магазину сети «Ситилинк» в Москве грозит штраф за нарушение мер борьбы с COVID-19
- НКР регламентирует участие ополчения в боях за Карабах
- Порядок получения выплат на детей упростили в Москве
- Новосибирский полицейский убил любовника-трансгендера из ревности
- Названы условия снижения платы за ЖКХ в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru