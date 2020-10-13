Новосибирский полицейский убил любовника-трансгендера из ревности

Тело 24-летнего Николая Басаковского, который называл себя Викторией, нашли в Новосибирской области. В совершении преступления признался бывший молодой человек трансгендера, сообщает новосибирское издание НГС.



Сотрудник ППС, с которым ранее Виктория состояла в отношениях, сам заявил о пропаже девушки 5 октября 2020 года. Источник в правоохранительных органах рассказал, что преступника разоблачили коллеги.

«Убил из ревности, показал, где закопал тело, — в Искитимском районе», - сообщили изданию в правоохранительных органах.

Басаковский год назад рассказал СМИ как борется со стереотипами и неприязнью свою сторону и что ему тяжело найти работу из-за мужского паспорта.

