Полицейский пострадал в ходе митингов против вакцинации в Лондоне
Полицейский пострадал в ходе митингов против вакцинации и ограничительных мер в Лондоне. Об этом сообщает РИА Новости.
Участники протеста прошли по центру Лондона до здания телеканала ВВС, скандируя лозунги и раздавая листовки. Начавшийся ливень способствовал завершению митинга.
Уточняется, что сотрудник полиции получил легкую травму лица. Планируется расследование этого инцидента.
Ранее Лондон был назван самый лучший город для студентов. Рейтинг подготовила компания Quacquarelli Symonds (QS).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru