Полицейский погиб после падения с эстакады ТТК в Москве
Полицейский упал с эстакады Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве, от полученных травм он скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на мосту ТТК в районе Пресненской набережной.
«Причины его падения пока неизвестны. Полицейский погиб на месте от полученных травм», — рассказал собеседник агентства.
По данным источника, на месте происшествия работают правоохранители, они устанавливают причины трагедии.
Гибель сотрудника одного из подразделений подтвердили в ГУ МВД по Московской области. Как отметили в ведомстве, назначено проведение служебной проверки.
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