Полицейский погиб после падения с эстакады ТТК в Москве

Полицейский упал с эстакады Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве, от полученных травм он скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на мосту ТТК в районе Пресненской набережной.

«Причины его падения пока неизвестны. Полицейский погиб на месте от полученных травм», — рассказал собеседник агентства.

По данным источника, на месте происшествия работают правоохранители, они устанавливают причины трагедии.

Гибель сотрудника одного из подразделений подтвердили в ГУ МВД по Московской области. Как отметили в ведомстве, назначено проведение служебной проверки.

