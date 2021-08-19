Полицейские Нью-Йорка сняли оцепление с площади Таймс-сквер

Подозрительный предмет около Таймс-сквер в Нью-Йорке не представляет угрозы, полиция сняла оцепление вокруг квартала. Об этом сообщает ТАСС.

"Площадь открыта, все чисто", - передает слова сотрудника правоохранительных органов корреспондент агентства. Отмечается, что окружающие не паниковали, однако проявляли любопытство и делали фотографии. По словам очевидцев, при этом полицейские называли ситуацию "очень серьезной".

Сейчас место вновь открыто для посетителей, прилегающие кафе возобновили работу летних террас, также восстановлено движение транспорта. Металлический контейнер проверяли подозрительный контейнер на протяжении часа.

При этом в центральной части Вашингтона, около Библиотеки Конгресса США также стоит оцепление, так как неизвестный водитель пикапа заявил, что его транспортное средство заминировано. На месте работают сотрудники ФБР, они ведут переговоры с мужчиной.

