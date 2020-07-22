Полицейские напали на российских журналистов в США

Американские полицейские напали на журналистов российского «Первого канала», освещавших беспорядки в городе Портленд. Оператор Вячеслав Архипов снимал на камеру попытку протестующих прорваться в здание местного суда, где разместились введённые в город федеральные правоохранительные силы, а его коллега Юлия Ольховская записывала ту же сцену на телефон.

Как сообщает РИА Новости, Архипова ударили дубинкой по руке. У него отобрали камеру и разбили её об асфальт, а у Ольховской полицейский отобрал телефон и сорвал с головы шлем. При этом у обоих журналистов были бейджи с надписью «Пресса».

По словам заместителя гендиректора «Первого канала» Кирилла Клейменова, есть небольшой ущерб здоровью, но дело, по всей видимости, обошлось без серьёзных травм.

В конце мая полицейский прыснул перцовым спреем в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву, освещавшему протесты в Миннеаполисе.

