Полицейские напали на российских журналистов в США
Американские полицейские напали на журналистов российского «Первого канала», освещавших беспорядки в городе Портленд. Оператор Вячеслав Архипов снимал на камеру попытку протестующих прорваться в здание местного суда, где разместились введённые в город федеральные правоохранительные силы, а его коллега Юлия Ольховская записывала ту же сцену на телефон.
Как сообщает РИА Новости, Архипова ударили дубинкой по руке. У него отобрали камеру и разбили её об асфальт, а у Ольховской полицейский отобрал телефон и сорвал с головы шлем. При этом у обоих журналистов были бейджи с надписью «Пресса».
По словам заместителя гендиректора «Первого канала» Кирилла Клейменова, есть небольшой ущерб здоровью, но дело, по всей видимости, обошлось без серьёзных травм.
В конце мая полицейский прыснул перцовым спреем в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву, освещавшему протесты в Миннеаполисе.
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