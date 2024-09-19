Полигон ТБО загорелся в Белгороде

Полигон твердых бытовых отходов загорелся в Юго-западном микрорайоне Белгорода. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

«Сообщение о пожаре на открытой площадке поступило в 05:45. Горел мусор... Возгорание удалось локализовать», — написал градоначальник в Telegram-канале.

На месте пожара работают специалисты четырех пожарно-спасательных частей, казачья пожарная команда «Станица», поисково-спасательные отряды ГОЧС, техника Белгорблагоустройства. Продолжается тушение очага возгорания.

Ранее пожар произошел на полигоне ТБО в Нижегородской области, очаг возгорания локализовали на площади 35 тысяч кв. м, напоминает RT.

