Покушение на главу Русского дома было совершено в ЦАР

По его словам, в настоящее время пострадавший находится в госпитале в Банги.

«Сегодня утром было совершено покушение на генерального директора Русского дома Дмитрия Сытого, он находится в госпитале», - сказал Ильин.

Ранее силовики задержали членов украинской диверсионной группы, которые планировали теракт в Бердянском районе во время молодёжного форума, сообщает RT.

