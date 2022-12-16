Покушение на главу Русского дома было совершено в ЦАР
Пресс-атташе посольства РФ Владислав Ильин заявил, что в Центральноафриканской республике (ЦАР) было совершено покушение на главу Русского дома Дмитрия Сытого, сообщает РИА Новости.
По его словам, в настоящее время пострадавший находится в госпитале в Банги.
«Сегодня утром было совершено покушение на генерального директора Русского дома Дмитрия Сытого, он находится в госпитале», - сказал Ильин.
Ранее силовики задержали членов украинской диверсионной группы, которые планировали теракт в Бердянском районе во время молодёжного форума, сообщает RT.
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