Поисковики под Симферополем увеличили до 15 км зону поиска 3-летнего ребенка

Поисковики втрое увеличили зону поиска ребенка в Симферопольском районе - с 5 до 15 км. В операции задействованы свыше двух тысяч человек, в том числе спортсмены конного клуба, водолазы, кинологи с собаками. Также обзор местности ведется с помощью квадракоптеров, отмечает ТАСС.

«Зона поисков расширена с 5 до 15 километров, всего в поисках принимает участие более 2 тыс. человек: кинологи с собаками, местный конный клуб привлечен, они на лошадях обследуют, водолазы работают, квадрокоптеры. Пока результатов нет», - сообщила региональный представитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Наталья Кропочева.

Накануне в селе Строгановка Симферопольском районе около 16:00 (мск) во время прогулки со старшей сестрой пропал трехлетний мальчик. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка (п. «в», ч. 2 ст. 105 УК РФ).

