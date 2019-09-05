Поиски пассажирки затонувшего катера под Судаком приостановлены

Спасатели в Крыму продолжают поиски пассажирки с затонувшего в четверг днем у мыса Меганом катера. В республиканском МЧС сообщили, что судно «Камелот» потерпело крушение в море в 200 метрах от берега в районе поселка Солнечная долина. На борту катера находились 13 пассажиров и один член экипажа. Спасатели подняли из воды 12 пассажиров и члена экипажа. Поиски еще одной пассажирки продолжаются. Как сообщает КИА, в ходе спасательной операции обследовано более пяти километров береговой линии под Судаком. На данный момент поиски не дали результатов. Отмечается также, что сильные волны не позволяют проводить подводные спуски, а также поиск на воде. Об этом сообщил министр МЧС Крыма Сергей Шахов. Он также сообщил, что с наступлением темного времени суток работы будут приостановлены.

Причиной крушения 7-метрового катера стало сильное волнение на море. Спасенным пассажирам катера была оказана необходимая помощь, они были доставлены на берег в район бухты у мыса Меганом.

