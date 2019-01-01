Погромщик редакции «Сноб» задержан в Москве

В Москве по горячим следам задержали подозреваемого в погроме редакции электронного издания «Сноб». Злоумышленником оказался 24-летний житель ближнего зарубежья, сообщает сайт KP.RU со ссылкой на пресс-службы столичного УМВД РФ. Вычислить погромщика помогли записи с камер видеонаблюдения.

После погрома налётчик унёс с собой ноутбук, который и стал главной уликой при его задержании. Гастарбайтер признался в содеянном и рассказал что пошёл на «дело» в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники «Сноба» обнаружили разгромленную редакцию накануне утром. В помещении были сломаны мебель и техника. Коллектив даже связал погром с делом журналиста Ивана Голунова. Однако, по данным полиции, это не так. На допросе задержанный даже признался, что вообще не знал, в какой именно офис проник.

