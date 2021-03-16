Погранслужба Украины заявила о нарушении госграницы российским вертолетом
Российский вертолет нарушил украинскую государственную границу, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Отмечается, что наряд службы в Сумской области зафиксировал залет вертолета из РФ на Украину на расстояние около 50 метров. После воздушное судно развернулось и покинуло территорию страны.
Украинская Госпогранслужба уведомила о произошедшем пограничное управление погранслужбы Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Ведомство ожидает от российских пограничников данных о принадлежности вертолета и обстоятельствах нарушения госграницы.
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