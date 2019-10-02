Пограничники вновь обстреляли cудно браконьеров из КНДР

Российским пограничникам пришлось вновь открыть огонь при задержании браконьеров из Корейской Народно-Демократической Республики. После этого на шхуне начался пожар. За незаконный промысел в Японском море задержаны более 60 северокорейских моряков на четырёх судах, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

При осмотре шхун изъято до шести тонн незаконно добытого кальмара, а также свыше шестисот килограммов краба и три акулы. В результате инцидента ранение получили пять браконьеров. Нарушители переправлены в порт Находки, отмечает RT.

Ранее, в середине сентября браконьеры с шхуны из КНДР напали на российских пограничников при попытке досмотра. Тогда были задержаны более 160 граждан КНДР, один браконьер скончался от ранений. Позднее сообщалось о задержании в Приморье более 260-и рыбаков из КНДР за незаконный лов. Накануне уже были задержаны около 90 северокорейских браконьеров.

