Погибла учительница Ахмата и Рамзана Кадыровых
В окрестностях Армавира Краснодарского края на 102-км автодороги «Кавказ» произошло ДТП.
Уточняется, что «Toyota Highlander»врезался в попутный грузовик «Tata», передает «КП-Кубань».
В результате аварии женщина, сидевшая на пассажирском сидении внедорожника, скончалась на месте. Ею оказалась Вера Дерябина, экс-депутат парламента Чеченской республики, учительница Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова и Героя России Рамзана Кадырова.
В отношении 34-летнего водителя «Toyota Highlander» Алки Абухаджиева проводится проверка.
Дата и место похорон Веры Дерябиной уточняются.
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