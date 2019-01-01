Происшествия

Погибла учительница Ахмата и Рамзана Кадыровых

17 мая21:20

В окрестностях Армавира Краснодарского края на 102-км автодороги «Кавказ» произошло ДТП.

Уточняется, что «Toyota Highlander»врезался в попутный грузовик «Tata», передает «КП-Кубань».

В результате аварии женщина, сидевшая на пассажирском сидении внедорожника, скончалась на месте. Ею оказалась Вера Дерябина, экс-депутат парламента Чеченской республики, учительница Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова и Героя России Рамзана Кадырова.

В отношении 34-летнего водителя «Toyota Highlander» Алки Абухаджиева проводится проверка.

Дата и место похорон Веры Дерябиной уточняются.

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ФОТО: pixabay.com
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