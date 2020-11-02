Погиб замкомандующего армией НКР

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило о гибели заместителя командующего Армией обороны НКР полковника Артура Саркисяна и одного из командиров полковника Сергея Шакаряна.

В понедельник на сайте ведомства был опубликован список 11 военнослужащих, погибших в результате столкновений с солдатами азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта. В документе указаны имена Саркисяна и Шакаряна, дата гибели которых не уточняется.

Всего, по данным Минобороны, с начала боевых действий погибли уже 1177 военнослужащих НКР.

Ранее стало известно о ранении главы ведомства - командующего Армией обороны НКР генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна, должность которого занял генерал-лейтенант Микаел Арзуманян.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Баку и Ереван обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Боевые действия продолжаются несмотря на трижды объявленное перемирие, напоминает телеканал «360».

