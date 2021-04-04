Погиб сын-подросток руководителя детского театра «Непоседы»
Сын Елены Пинджоян, которая возглавляет известный детский театр-студию «Непоседы», погиб в Подмосковье. Об этом сообщает РЕН ТВ cо ссылкой на PR-директора театра Петра Шекшеева.
Известно, что мальчик погиб в Солнечногорском районе вечером 3 апреля. Шекшеев отмечает, что произошел несчастный случай.
«Свидетелей не было. Это произошло в частном доме. Бабушка поднялась к Кириллу на третьем этаже и увидела открытое окно. Он вылез на крышу, и там произошел несчастный случай. Либо он делал селфи и поскользнулся, либо какой-то трюк. Он увлекался экстремальными видами спорта», - пояснил собеседник.
Уточняется, что подростку три дня назад исполнилось 14 лет.
По словам PR-директора «Непосед», у молодого человека не было конфликтов с семьей. Он перенес празднование дня рождения на субботу и собирался продолжить его в воскресенье.
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