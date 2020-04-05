Погиб рабочий при пожаре на стройке инфекционной больницы в Новой Москве

Строитель погиб во время пожара, который произошел в палатках в деревне Бабенки в Новой Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное управление МЧС.

Отмечается, что возгорание произошло вблизи стройплощадки новой инфекционной больницы. Спасатели сообщили, что в огне погиб один рабочий, пишет Газета. ru.

Огонь охватил 90 квадратных метров. Пожар ликвидирован.

