Погиб рабочий при пожаре на стройке инфекционной больницы в Новой Москве
5 апреля 202012:19
Строитель погиб во время пожара, который произошел в палатках в деревне Бабенки в Новой Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное управление МЧС.
Отмечается, что возгорание произошло вблизи стройплощадки новой инфекционной больницы. Спасатели сообщили, что в огне погиб один рабочий, пишет Газета. ru.
Огонь охватил 90 квадратных метров. Пожар ликвидирован.
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