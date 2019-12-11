Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Издатель "Тинькофф-журнала", журналист Александр Рай и его супруга погибли при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на внутренний источник.

Издатель "Тинькофф-журнала" (T-J) Рай вместе со своей гражданской женой был найден мертвым в своей квартире на севере Москвы 8 декабря. Случившееся обнаружил сын Рая, который по телефону передал своей бабушке, что не может разбудить родителей. Прибывшая на место женщина вызвала врачей и полицию, которые зафиксировали смерть без признаков насилия. По данным агентства, причина будет установлена после проведения соответствующих экспертиз.

Команда журнала объявило о гибели своего издателя в Facebook, в связи с чем работа издания приостановлена на два дня. Коллеги отметили, что Рай был талантливым журналистом и менеджером, сумевшим превратить в крупный журнал "маленький банковский блог". Александру Раю было 29 лет.



