Поезда на синей ветке метро в Москве идут с увеличенным интервалом

В Московском метрополитене поезда следуют с увеличенным интервалом из-за технических неполадок от станции «Курская» до станции «Киевская» Арбатско-Покровской линии. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Московское Метро
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