Поезда на синей ветке метро в Москве идут с увеличенным интервалом
11 января 202108:55
В Московском метрополитене поезда следуют с увеличенным интервалом из-за технических неполадок от станции «Курская» до станции «Киевская» Арбатско-Покровской линии. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru