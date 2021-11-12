Поезд снёс «Газель» в Красноярском крае, погибли пятеро
Не менее пяти человек погибли в результате столкновения микроавтобуса «Газель» с поездом в Красноярском крае. Авария произошла на железнодорожном переезде в Лесосибирске, информирует региональный главк МЧС.
Ещё двое пострадавших при ДТП госпитализированы. По уточнённым данным, в автомобиль врезался грузовой железнодорожный состав.
Для ликвидации последствий столкновения привлекались более 30 сотрудников - спасателей, 9 единиц техники. В МЧС напомнили о необходимости строго соблюдения правил дорожного движения, скоростного режима и не терять внимания во избежание подобных трагедий.
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