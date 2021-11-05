Поезд сбил группу человек на севере Франции

Поезд сбил группу человек во французском городе Кале, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что под поезд попала группа мигрантов из Эритреи. Один человек получил тяжелые травмы, еще двое людей пострадали, но их жизнь не находится в опасности.

Люди не заметили приближающегося поезда из-за отсутствия освещения и сильного ливня. В результате инцидента движение поездов в районе происшествия было приостановлено.





