Поезд сбил двух человек под Ульяновском

В Ульяновской области двое мужчин попали под колеса поезда, передает ТАСС со ссылкой на межрегиональное следственное управление на транспорте.

Один из мужчин погиб, второго доставили в больницу.

Авария произошла на 837-м километре около станции Кузоватово.

Отмечается, что машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ульяновская ОбластьЖелезная Дорога
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