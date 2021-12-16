Поезд сбил двух человек под Ульяновском

В Ульяновской области двое мужчин попали под колеса поезда, передает ТАСС со ссылкой на межрегиональное следственное управление на транспорте.

Один из мужчин погиб, второго доставили в больницу.

Авария произошла на 837-м километре около станции Кузоватово.

Отмечается, что машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.





