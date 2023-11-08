Поезд протаранил грузовик в Нижегородской области. Видео

Пассажирский электропоезд протаранил грузовой автомобиль в Балахнинском районе Нижегородской области. Водитель грузовика погиб на месте происшествия. Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств смертельного ЧП, сообщает на своём сайте Приволжская транспортная прокуратура.

Авария произошла в районе трёх часов дня на перегоне станций Заволжье – Правдинск в окрестностях деревни Трестьяны на регулируемом переезде.

Поезд следовал из Заволжья в Нижний Новгород. После столкновения автомобиль загорелся, пожарные оперативно потушили огонь.

Бригада электропоезда и пассажиры за медицинской помощью не обращались, хотя первый вагон пассажирского состава сошел с рельсов. От станции Правдинск до Заволжья людей перевезли автобусами.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на месте происшествия работает восстановительный поезд. Движение на данном участке дороги временно не осуществляется.

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Фото: t.me/mchs_official
ТЕГИ:Нижегородская ОбластьГрузовикиПоезд

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