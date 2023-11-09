Подрыв нефтепровода предотвращён в Ленобласти
Опасная находка сделана на магистральном нефтепроводе «Ярославль-Приморск 2» во Всеволожском районе Ленинградской области. Самодельное взрывное устройство, состоящее из двух грана, было прикреплено проволокой к электрическому щитку, который контролировал перекачку топлива.
Обнаружили гранаты сотрудники охраны, после чего вызвал на место полицию, взрывотехников и ФСБ, сообщает «Агентство журналистских расследований». По его данным, произошло это днём ранее в километре от Мурманского шоссе в окрестностях посёлка Дубровка.
Взрывотехники подтвердил, что речь идёт о СВУ, мощность которого оценили в 800 граммов тротила. Специалисты разобрали его на месте и передали для дальнейшего изучения сотрудникам ФСБ. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru