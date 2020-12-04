Подруга выкинула с 13-го этажа грудного ребёнка жительницы Новой Москвы

Женщина, по предварительным данным, выкинула грудного младенца своей подруги из окна жилого дома в Новой Москве. О диком случае информирует на своём официальном сайте столичное Главное следственное управление Следственного комитета.

Ребёнок скончался на месте. Возбуждено уголовное дело. Представители следствия и криминалисты МВД выясняют обстоятельства и причины трагедии.

Как уточняют «Известия», ребенка выкинули из квартиры на 13-м этаже дома в поселении Внуковское. Расследование продолжается.

