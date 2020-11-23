Подросток в Волгограде открыл стрельбу с балкона
23 ноября 202012:25
Подросток 17-ти лет в воскресенье стрелял из пневматики с балкона в Волгограде, сообщает «Интерфакс».
В результате было разбито стекло автомобиля, осколки задели шестилетнюю девочку. Ей оказали помощь на месте, от госпитализации родители отказались.
Подросток объяснил, что хотел развлечься, в содеянном сознался, проводится проверка, его могут обвинить в хулиганстве и возбудить уголовное дело.
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23 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru