Подросток в Волгограде открыл стрельбу с балкона

Подросток 17-ти лет в воскресенье стрелял из пневматики с балкона в Волгограде, сообщает «Интерфакс».

В результате было разбито стекло автомобиля, осколки задели шестилетнюю девочку. Ей оказали помощь на месте, от госпитализации родители отказались.

Подросток объяснил, что хотел развлечься, в содеянном сознался, проводится проверка, его могут обвинить в хулиганстве и возбудить уголовное дело.


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ФОТО: РИА Новости/Борис Давыдов
ТЕГИ:ПроисшествияВолгоград
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