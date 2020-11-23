Подросток в Волгограде открыл стрельбу с балкона

Подросток 17-ти лет в воскресенье стрелял из пневматики с балкона в Волгограде, сообщает «Интерфакс».

В результате было разбито стекло автомобиля, осколки задели шестилетнюю девочку. Ей оказали помощь на месте, от госпитализации родители отказались.

Подросток объяснил, что хотел развлечься, в содеянном сознался, проводится проверка, его могут обвинить в хулиганстве и возбудить уголовное дело.



