Подросток в Москве торговал запчастями от каршерингового авто

Предприимчивый подросток в Москве арендовал автомобиль через приложение для каршеринга и разобрал его на детали, сообщает сайт KP.Ru.

Отмечается, что подросток уехал из Коммунарки, где взял в аренду машину, в поселение Роговское. Там он разобрал автомобиль и занялся продажей деталей. Всего за два дня юноша сумел снять с машины запчастей на несколько сотен тысяч рублей. Все детали он успел продать одному неустановленному лицу, которое сейчас находится в розыске.

На молодого человека завели уголовное дело по статье «Кража в крупном размере». Ущерб, нанесённый им каршеринговой компании, оценивается в 289 тысяч рублей.

