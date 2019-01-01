Подросток в Кашире зарезал старшего товарища за критику

Несовершеннолетний подросток в подмосковной Кашире убил 18-летнего знакомого из-за личной неприязни. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», предполагаемому убийце не понравилось, что старший начал его учить жить.

Дело в том, что пятнадцатилетний юноша давно бросил учебу и вёл асоциальный образ жизни. После жёсткой критики в свой адрес, он впал в ярость, схватил нож и нанес критику несколько ударов в живот.

Подозреваемый задержан и даёт показания. Возбуждено уголовное дело. Мера пресечения задержанному пока не избрана.

