Происшествия
Подозреваемый задержан и даёт показания. Возбуждено уголовное дело. Мера пресечения задержанному пока не избрана.
Подросток в Кашире зарезал старшего товарища за критику
22 июля19:51
Несовершеннолетний подросток в подмосковной Кашире убил 18-летнего знакомого из-за личной неприязни. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», предполагаемому убийце не понравилось, что старший начал его учить жить.
Дело в том, что пятнадцатилетний юноша давно бросил учебу и вёл асоциальный образ жизни. После жёсткой критики в свой адрес, он впал в ярость, схватил нож и нанес критику несколько ударов в живот.
Подозреваемый задержан и даёт показания. Возбуждено уголовное дело. Мера пресечения задержанному пока не избрана.
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