Подросток в Челябинске до смерти избил школьника
Подросток в Челябинске до смерти избил 15-летнего школьника во время бытового конфликта. Информацию об этом распространило областное следственное управление Следственного комитета РФ. Уточняется, что произошло это в понедельник, 4 апреля в Тракторозаводском районе города.
Согласно оперативным данным, нападавший был на год младше жертвы. Тело убитого ребенка обнаружили местные жители. Сейчас решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения, суд готовится избрать ему меру пресечения.
Как стало известно Ura.ru, погибший подросток занимался спортом. Накануне вечером он отправился гулять, но домой так и не вернулся. Предположительно, во время драки он получил травму головы, либо ударился головой при падении.
Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия для сбора и закрепление доказательств.
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