Подросток упал с высоты в ТЦ в Воскресенске

В торговом центре «Воскресенск» с высоты около 6 метров подросток упал на кафельный пол.

«Скорая помощь» прибыла на место в течение 5-7 минут, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».



В настоящее время подросток находится в отделении реанимации.

Причину ЧП выяснят правоохранительные органы.

