Происшествия
«Скорая помощь» прибыла на место в течение 5-7 минут, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
Причину ЧП выяснят правоохранительные органы.
Подросток упал с высоты в ТЦ в Воскресенске
19 июля22:49
В торговом центре «Воскресенск» с высоты около 6 метров подросток упал на кафельный пол.
«Скорая помощь» прибыла на место в течение 5-7 минут, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
В настоящее время подросток находится в отделении реанимации.
Причину ЧП выяснят правоохранительные органы.
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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
ТЕГИ:Подмосковье
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