Подросток и пожарный погибли при пожаре в Ивановской области

Четырнадцатилетний ребенок и пожарный погибли при пожаре в многоквартирном доме в Ивановской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в многоэтажке в поселке Чернореченский поступило в 22:21 пятницы. Очаг пожара был локализован в 00:25 субботы, в 01:20 пожарные ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, из горящего здания были эвакуированы 75 человек.

Отмечается, что в настоящий момент пожар полностью ликвидирован.

