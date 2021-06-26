Подросток и пожарный погибли при пожаре в Ивановской области
Четырнадцатилетний ребенок и пожарный погибли при пожаре в многоквартирном доме в Ивановской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС РФ по региону.
По данным ведомства, сообщение о возгорании в многоэтажке в поселке Чернореченский поступило в 22:21 пятницы. Очаг пожара был локализован в 00:25 субботы, в 01:20 пожарные ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, из горящего здания были эвакуированы 75 человек.
Отмечается, что в настоящий момент пожар полностью ликвидирован.
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