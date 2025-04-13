Подросток хотел устроить взрыв в здании школы в Донецке

В Донецке ФСБ предотвратила террористический акт учеником школы №14, сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР.

В Подмосковье подросток пытался инсценировать нападение после убийства

Он пытался устроить взрыв в здании учебного заведения. Подросток хотел изготовить и взорвать два самодельных взрывных устройства. Ученик имел в своих мобильных устройствах содержимое насильственного, экстремистского и террористического содержания, а также инструкции по изготовлению взрывного устройства.

Родители ученика привлечены к административной ответственности. Отмечается, что усилены меры безопасности и антитеррористической защищенности.

Ранее в Подмосковье подросток зарезал 10-летнего мальчика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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