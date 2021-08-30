Подростки прикурили от Вечного огня в Севастополе

Полиция Севастополя объявила розыск подростков, которые на камеру прикурили от Вечного огня мемориала к 100-летию окончания гражданской войны, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Сотрудники Следственного комитета РФ объявили о проверке после того, как в соцсетях появилось видео, на котором двое подростков прикуривают сигареты от Вечного огня.

В ведомстве отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям подростков, а также обстановке и воспитательному процессу в семье и учреждениях, где они обучаются.

Ранее в Амурской области возбудили уголовное дело по статье «Вандализм» после осквернения подростками мемориального комплекса воинам - участникам Великой Отечественной войны в городе Свободном, сообщает RT.

