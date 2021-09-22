Подростка задержали в Москве по подозрению в убийстве родителей

Подросток задержан в Москве по подозрению в убийстве родителей, передает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК РФ по городу Юлию Иванову.

В среду в одной из квартир жилого дома на Полярной улице обнаружили тела супружеской пары с колото-резаными ранениями.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан 16-летний сын погибших», — сообщила Иванова.

С подростком проводятся следственные действия, правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц», отмечает РИА ФАН.

По предварительным данным, задержанный систематически принимал наркотические вещества. Как сообщает РЕН ТВ, до этого подросток проходил принудительное лечение от наркозависимости, и решение родителей отправить сына в больницу могло стать причиной конфликта. Кроме того, телеканал отмечает, что супругов ранее уличили в неисполнении родительских обязанностей.

