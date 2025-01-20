Подполковник МЧС погиб в Оренбургской области

Заместитель начальника службы пожаротушения главка МЧС по Оренбургской области, подполковник внутренней службы Александр Горшков трагически погиб в возрасте 41 года при исполнении служебных обязанностей. Информация об этом появилась на сайте МЧС.

В ведомстве отметили, что он пришел в пожарную охрану в 2000 году, с тех пор неоднократно получал ведомственные награды. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», у Горшкова остались жена и несовершеннолетний ребенок.

По данным оренбургских СМИ, подполковник находился в служебном микроавтобусе «Газель», который вылетел в кювет и перевернулся в понедельник, 20 января на трассе Орск-Гай.

