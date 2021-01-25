Подозреваемый в вооружённом нападении на россиян задержан в Стамбуле

Полиция Стамбула задержала подозреваемого в нападении на трёх россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вечером 24 января в районе Бешикташ неизвестный напал с ножом на трёх граждан РФ. Пострадавших госпитализировали, их жизни ничто не угрожает. По предварительной информации, нападавший — сборщик мусора, отмечает «Свободная пресса».

Как сообщает источник РИА Новости, в результате нападения пострадали две женщины и мужчина, являющиеся гражданами РФ и имеющие вид на жительство в Турции, отмечает Газета.ру.

Также собеседник агентства сообщил, что задержанный неоднократно был судим. Кроме того, по данным правоохранителей, он психически нездоров, сообщает РИА ФАН.

