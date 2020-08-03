Подозреваемый в убийстве милиционеров четверть века назад задержан в Москве

Силовики сумели задержать подозреваемого в убийстве четверть-вековой давности. Речь идёт об обнаружении тел двух сотрудников МВД летом 1995 года на юге российской столицы. Об этом проинформировала представителей СМИ старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова, передает РИА Новости.

Расследование уголовного дела продолжается, несмотря на большой срок, по статьям «убийство двух и более лиц», а также «незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ».

Согласно материалам следствия, 10 июня 1995 года в автомобиле «ВАЗ», который стоял у жилого дома в Булатниковском проезде, были найдены тела двух сотрудников милиции с огнестрельными ранениями.

Подозреваемым оказался гражданин 1971 года рождения. На допросе он сознался в содеянном, а также поведал, что после 1995 года находился за границей, где в одной из стран с 2002 по 2015 год отбывал срок наказания в колонии. Как отмечает RT, следствие будет просить суд арестовать задержанного.

