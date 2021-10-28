Подозреваемый в убийстве банкира Яхонтова обнаружен мертвым

Подозреваемого в убийстве семьи банкира Яхонтова в Москве Андрея Скрипкина обнаружили мертвым в камере в белорусском Витебске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

По предварительным сведениям, подозреваемый совершил суицид. Его нашли на территории Белоруссии накануне и должны были экстрадировать в Москву. Посольство РФ в Белоруссии изучает данный инцидент.



Мужчину подозревали в убийстве трех человек: Михаила Яхонтова, его жены и восьмилетнего сына. Бывший топ-менеджер «Смоленского банка» Яхонтов ранее был осужден за хищение и преднамеренное банкротство.

По имеющимся сведением, причиной убийства Яхонтова могли стать финансовые мотивы.

