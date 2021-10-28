Подозреваемый в убийстве банкира Яхонтова обнаружен мертвым
Подозреваемого в убийстве семьи банкира Яхонтова в Москве Андрея Скрипкина обнаружили мертвым в камере в белорусском Витебске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
По предварительным сведениям, подозреваемый совершил суицид. Его нашли на территории Белоруссии накануне и должны были экстрадировать в Москву. Посольство РФ в Белоруссии изучает данный инцидент.
Мужчину подозревали в убийстве трех человек: Михаила Яхонтова, его жены и восьмилетнего сына. Бывший топ-менеджер «Смоленского банка» Яхонтов ранее был осужден за хищение и преднамеренное банкротство.
По имеющимся сведением, причиной убийства Яхонтова могли стать финансовые мотивы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,4 млн+40 096 / сут.
Умерли
235 тыс.+1 159 / сут.
Выздоровели
7,3 млн+29 318 / сут.
- Вирусолог предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в ближайшие недели
- В России заканчивается жизненно важный препарат
- Число пострадавших в ДТП с трамваями в Петербурге увеличилось до 16
- Подозреваемый в убийстве банкира Яхонтова обнаружен мертвым
- Россиян предупредили о штрафе за выгул опасных собак без намордника
- Китай попросил Россию почти вдвое увеличить поставки электроэнергии
- Стоимость газа в Европе упала ниже $1000 после заявления Путина
- СМИ: Хави согласился возглавить «Барселону»
- Опубликовавшего видео с пытками заключенных под Саратовом заочно арестовали
- Новые антирекорды: за сутки в России зарегистрировали 40 096 заражений COVID-19 и 1 159 смертей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru